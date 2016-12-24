Лучший дояр Мордовии стал призером всероссийских соревнований

Репортер

В Нижегородской области проходил Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. За звание победителя боролись 63 участника из 54 регионов России. Мордовию представлял Эдуард Александрин, работающий в ООО «Стрелецк» Рузаевского района. В профессии он уже более 20 лет.

Конкурсантам предстояло пройти четыре этапа - проверка теоретических знаний, разборка и сборка доильного аппарата, санитарная подготовка участника, доение коров в доильном зале.

По итогам соревнований Эдуард Александрин занял в своей категории почетное третье место. Также во время торжественного открытия мероприятия он был награжден Почетной грамотой Минсельхоза России за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса. Награду ему вручил заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин.

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