В Старошайговском районе обновляются учреждения культуры

В рамках реализации национального проекта «Культура» в Старошайговском районе проведен капитальный ремонт здания детской школы искусств им. Г.И. Сураева-Королева площадью 573 кв. м. Также приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

Кроме того, в районе открыта модельная библиотека «БиблиоГалактика». Проведен капитальный ремонт здания Богдановского сельского клуба.

Также в райцентре построен Центр культуры на 300 посадочных мест с кинотеатром на 50 посадочных мест.