В Старошайговском районе обновляются учреждения культуры

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Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
В рамках реализации национального проекта «Культура» в Старошайговском районе проведен капитальный ремонт здания детской школы искусств им. Г.И. Сураева-Королева площадью 573 кв. м. Также приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.
Кроме того, в районе открыта модельная библиотека «БиблиоГалактика». Проведен капитальный ремонт здания Богдановского сельского клуба.
Также в райцентре построен Центр культуры на 300 посадочных мест с кинотеатром на 50 посадочных мест.
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Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
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