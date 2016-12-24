В Старошайговском районе обновляются учреждения культуры

Социум

В рамках реализации национального проекта «Культура» в Старошайговском районе проведен капитальный ремонт здания детской школы искусств им. Г.И. Сураева-Королева площадью 573 кв. м. Также приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

Кроме того, в районе открыта модельная библиотека «БиблиоГалактика». Проведен капитальный ремонт здания Богдановского сельского клуба.

Также в райцентре построен Центр культуры на 300 посадочных мест с кинотеатром на 50 посадочных мест.

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