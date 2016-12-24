Поздравление Главы Мордовии с Днём Государственного флага Российской Федерации

Уважаемые жители Мордовии! Дорогие земляки!



От всей души поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!



В современной геополитической ситуации этот праздник – не просто день в календаре. Он несет очень глубокий смысл. Наш триколор – символ могучего, великого государства, стойкости и единства многонационального народа. Под трехцветным стягом достигаются успехи в экономике, образовании и культуре, спортсмены берут новые высоты в спорте, наши бойцы защищают суверенитет и независимость нашей Отчизны. Наш флаг – святыня и гордость российской нации!



По инициативе Президента в каждой школе поднимается флаг России и исполняется гимн нашей страны. Формирование патриотизма, уважение к государственным символам воспитываем с самого раннего возраста, чтобы не допускать искажения исторической правды и воспитать достойных сынов и дочерей своей страны.



Пусть любовь к Родине побуждает всех нас совершать благородные поступки!



С праздником, дорогие друзья!