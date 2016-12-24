В Мордовии ищут брата и сестру, пропавших из летнего лагеря

Репортер

Полицейские в Мордовии устанавливают местонахождение несовершеннолетних Алешиной Нины Сергеевны, 2013 г.р. и Алешина Максима Сергеевича 2011 г.р., проживающих в ГБУ РМ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

21 августа примерно в 20-00 из оздоровительного лагеря «Сивинь», расположенного в Краснослободском районе, детей предположительно забрала мать Алешина Анна Владимировна.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: 8(83443)2-32-93,38-59-52, 38-59-80 или 102.

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