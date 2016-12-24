Бывший сотрудник мордовской колонии за взятку сядет по ту сторону решетки

В Мордовии суд вынес приговор бывшему начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии №1 УФСИН по РМ. Он обвинялся в получении взятки от заключенного.

По данным следствия, 4 марта этого года 33-летний старший лейтенант внутренней службы получил от осужденного взятку в размере 50 тысяч рублей за содействие в подготовке ему документов по замене неотбытой части наказания на принудительно-трудовые работы. «Сиделец» таким образом смог бы раньше положенного распрощаться с зоной.

Деньги старшему лейтенанту передавались через посредника и были частью ранее оговоренной общей суммы в 150 тысяч рублей. Офицер был задержан с поличным сотрудниками УФСБ и подразделения собственной безопасности УФСИН.

В отношении фигуранта расследовано уголовное дело по ч. 2. ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Судом сотруднику колонии была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия мужчина уволен со службы по отрицательным мотивам.

Приговором суда бывшему сотруднику колонии назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 450 тысяч рублей с лишением специального звания «старший лейтенант внутренней службы».