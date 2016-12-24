Полиция в Мордовии оценит общественное мнение о своей деятельности

Как сообщает МВД по РМ, с 21 августа по 30 сентября на территории республики силами сотрудников органов внутренних дел с привлечением членов общественных советов при территориальных органах МВД России на районном уровне будет проводиться исследование общественного мнения.

Мероприятие позволит установить уровень доверия граждан к полиции в вопросах обеспечения личной и имущественной безопасности, ощущения защищенности от преступных посягательств на жизнь, здоровье и имущество, а также определить общую оценку работы полиции в регионе.