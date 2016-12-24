Полиция в Мордовии оценит общественное мнение о своей деятельности

Развитие производства
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
Как сообщает МВД по РМ, с 21 августа по 30 сентября на территории республики силами сотрудников органов внутренних дел с привлечением членов общественных советов при территориальных органах МВД России на районном уровне будет проводиться исследование общественного мнения.
Мероприятие позволит установить уровень доверия граждан к полиции в вопросах обеспечения личной и имущественной безопасности, ощущения защищенности от преступных посягательств на жизнь, здоровье и имущество, а также определить общую оценку работы полиции в регионе.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России