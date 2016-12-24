Дамы из Саранска теряют сотни тысяч рублей на платных «лайках» в интернете

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По информации МВД по РМ, в саранский отдел полиции обратилась безработная 27-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Девушка стала очередной жертвой мнимого заработка на интернет-активности.
По словам потерпевшей, она откликнулась на предложение «работодателя» заработать деньги на положительных отзывах и проставлении «лайков» отелям на известном сайте бронирования номеров. Этот сайт, впрочем, приостановил свою работу в России еще в марте 2022 года, но жительницу Саранска это не смутило.
Девушке предложили завести учетную запись с указанием своих данных и реквизитов карты для оперативного зачисления оплаты за выполненную работу. При этом, на свой счет в личном кабинете ей было необходимо положить личные средства для получения дополнительных процентов.
За несколько часов доверчивая горожанка благодаря своему «шуршанию» в интернете якобы успела заработать 11 тысяч рублей, поэтому она не усомнилась в добропорядочность виртуального работодателя и пополнила баланс учетной записи.
Какова же была ее радость, когда она увидела в личном кабинете сумму заработанного в размере 474 тысяч рублей. Одна незадача - чтобы их обналичить, требовалось внести еще 306 тысяч. У девушки таких средств не оказалось, а заодно возникли и сомнения в реальности «работы». В итоге, общая сумма причиненного ей ущерба составила более 255 тысяч рублей.
Как указывается в информации полицейского ведомства, с аналогичными заявлениями в полицию обратились еще две местные жительницы. Они сообщили о том, что под предлогом получения дополнительного дохода в интернете мошенники похитили у них 403 тысячи и 181 тысячу рублей.
В настоящее время по данным фактам полицейские проводят проверку, принимаются меры по установлению личности и местонахождения злоумышленников.
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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
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