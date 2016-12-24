В частном детском саду Саранска откроется еще одна группа

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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в Мордовии продолжается создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в негосударственных организациях и у индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми.
В этом году в Саранске откроется еще одна группа на 10 дополнительных мест в частной дошкольной организации. На эти цели предусмотрены средства в размере более 1,2 млн руб.
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