В Мордовии продолжается ремонт дороги от Зубовой Поляны до Потьмы

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Зубово-Полянском районе продолжаются работы по укладке нового полотна на участке дороги п. Зубова Поляна - п. Потьма.

На автодороге протяженностью около 6 км от райцентра до поселка Потьма рабочие восстанавливают дорожное покрытие с применением асфальтобетонной смеси, также укрепляют обочины, устанавливают водопропускные трубы. Кроме того, предстоит установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерных и пешеходных ограждений и нанесение разметки. В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту моста через реку Парца.

Отметим, что ремонтируемый участок является частью автомобильной дороги «Зубова Поляна -Явас» – одной из важных транспортных артерий Зубово-Полянского района. Дорога соединяет городские и сельские поселения, а также расположенные на этих территориях исправительные колонии. Пропускная способность дороги большая, поэтому очень важно, чтобы состояние дорожной инфраструктуры были на высоком уровне.

Работы планируется завершить в ноябре этого года.