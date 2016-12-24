Артём Здунов выступил на форуме «Битва за умы»

Глава Мордовии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Артём Здунов 21 августа принял участие в работе Всероссийского форума «Битва за умы», организованного в рамках проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия». На форуме представят предложения в народную программу партии по защите и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также новые акции и мероприятия партийного проекта «Мир возможностей».

Напомним, проект «Мир возможностей» направлен на вовлечение семьи во главе с родителями школьников и дошкольников в конкурсы, акции и развивающие проекты, призванные усилить воспитательную работу в молодежной среде. Мордовия стала одним из лучших регионов по реализации этого проекта. Школьники - победители акций поедут в «Артек», делегация нашей республики будет самой большой среди всех российских регионов.

Глава Мордовии выступил на форуме с предложениями в народную программу партии. В их числе – включение в народную программу отдельного раздела «Сохранение и укрепление традиционных ценностей». «Мы одни из первых приняли закон, запрещающий склонять женщин к абортам, - отметил Артём Здунов. - Очень внимательно работаем с беременными женщинами, стараемся их оберегать. У нас есть наработки, участники форума могут с ними ознакомиться».

Второе предложение – усиление работы по духовному просвещению молодежи. Саранск является центром православной молодежи всего Приволжья. При поддержке Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в республике действует межрегиональный координационный центр Синодального отдела по делам молодежи.

Еще одно предложение касалось координации работы с новыми российскими регионами. Мордовия взяла шефство над Каланчакским районом Херсонской области и сейчас оказывает муниципалитету всю необходимую поддержку.

Также Артём Здунов выступил с инициативой создания художественного фильма «Артек - самая длинная смена», посвященного истории начала Великой Отечественной войны и эвакуации лагеря.

В форуме также принял участие ректор Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко. Он отметил необходимость вовлечения молодых людей разных возрастов в проектную деятельность.

«Конкурсы, которые проходят в рамках различных проектов, позволяют молодым людям участвовать в генерировании идей, развиваться творчески. В Мордовском государственном университете создан молодежный студенческий медиацентр. Он объединяет студентов разных вузов. Это будущие журналисты, студенты других специальностей, занимающиеся развитием соцсетей и реализацией различных проектов. За год своего существования медиацентр помог создать мобильные рабочие группы, способные успешно заниматься проектной работой и рассказывать о ней, демонстрируя свои достижения», - отметил он.