В Мордовии заметно выросла заболеваемость сальмонеллезом

По информации Роспотребнадзора по РМ, в Мордовии за 7 месяцев 2023 года заболеваемость граждан сальмонеллезом составила 16,2 на 100 тысяч жителей, что выше аналогичного периода 2022 года на 26,3%.

В этиологической структуре преобладала сальмонеллезная инфекция, вызванная сальмонеллами группы Д (Sal.enteritidis), на которые приходится 107 случаев заболеваний или 85,6 %.

Как отмечается, среди заболевших 68% приходится на взрослое население, более 30% - на детей до 14 лет.

Сальмонеллез характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. Источниками инфекции могут быть животные и люди.

Основной путь передачи инфекции среди жителей Мордовии был пищевой. Это подтверждается коротким инкубационным периодом, преобладанием в структуре заболеваний Sal.enteritidis (85,6 % от всех случаев), употреблением заболевшими яиц птицы и птицеводческих продуктов.

Основные меры профилактики сальмонеллеза – это меры, направленные на обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, соблюдение чистоты, мытье рук перед и в процессе приготовления пищи.