Команда школьников Мордовии стала финалистом Всероссийского конкурса патриотических видеоигр

Социум

19 августа на Международном форуме «Армия – 2023» в подмосковной Кубинке состоялся финал Всероссийского конкурса патриотических видеоигр.

Организаторами конкурса выступили Российское общество «Знание», Роскомнадзор, подведомственный ему «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) и движение «Киберпатриот» при поддержке департамента информационных систем и Главного управления инновационного развития Минобороны РФ.

К участию в конкурсе «Знание. Игра», призванном выявить перспективные концепции военно-патриотических игр, которые будут предложены к реализации профессиональным разработчикам, были приглашены ребята от 14 лет, интересующиеся историей и географией России, реконструкцией и военным делом. 

Мордовия на конкурсе была представлена сборной командой «Сила Воли» из пяти саранских школьников – Александры Балакиной, Михаила Дрожжина, Кирилла Щетинина, Марины Сластниковой и Марии Михеевой, все они были участниками летнего инновационного бизнес-лагеря. Для ребят это был первый опыт написания сценария для видеоигр. И они выступили достойно – защитив в рамках шестичасового хакатона свой проект «Сила воли. Девятаев», вошли в десятку финалистов, обойдя около 90 команд из других регионов страны.

Победителями стали команды из Москвы и Санкт-Петербурга. Школьники из Мордовии – единственная команда из регионов ПФО, достигшая финала. Саранскую команду наградили Дипломом финалиста Всероссийского конкурса разработки игровых проектов военно-патриотической направленности «Знание. Игра» и Благодарностью департамента информационных систем Министерства обороны РФ.

В подготовке к соревнованиям детям помогали сотрудники саранской IT-компании «ГостТим». Выступление команды в финале в Кубинке организовано при поддержке Государственного комитета РМ по делам молодежи.

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