В Мордовии прокуратура добилась признания жилого дома аварийным

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Прокуратура Старошайговского района по обращению местного жителя провела проверку исполнения жилищного законодательства.
Как сообщается, некий гражданин обратился в Администрацию района с заявлением о признании аварийным многоквартирного дома 1970 года постройки по ул. Больничная в селе Старое Шайгово. Это заявление ставило целью обеспечить переселение жильцов из непригодного для проживания строения в благоустроенное жилье.
По результатам рассмотрения Администрация района сообщила гражданину, что оснований для признания этого дома аварийным не имеется. При этом, межведомственной комиссией жилое строение обследовалось в неуполномоченном составе и без проведения экспертизы на предмет физического износа.
Прокурор района обратился в суд с заявлением о признании акта и заключения межведомственной комиссии о признании дома пригодным для проживания незаконными. Одновременно, прокурор потребовал провести повторное обследование жилья в соответствии с требованиями жилищного законодательства. Эти требования судом были удовлетворены в полном объеме.
Во исполнение решения суда Администрацией района было организовано надлежащее обследование многоквартирного дома с привлечением экспертной организации. По результатам экспертизы дом был признан аварийным и подлежащим сносу.
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