В Саранске молодая пара погибла в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 19 августа в Октябрьском районе города в 05 часов 30 минут на улице Т. Бибиной 28-летний водитель автомашины «Форд Фокус» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на крайней правой полосе грузовик «ГАЗ-2834 FM». От сильного удара грузовик даже отбросило на впереди стоящую автомашину «Лада Х-Рей».

В результате ДТП водитель автомобиля «Форд Фокус» от полученных травм скончался на месте происшествия. 23-летняя пассажирка иномарки была доставлена в Мордовскую республиканскую центральную клиническую больницу. Но медикам не удалось спасти жизнь девушки, поступившей с тяжелейшими повреждениями.

Как отмечается, погибший водитель в этом году 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, 14 из которых - за превышение скорости, в том числе, на величину более 60 километров в час.