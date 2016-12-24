В Саранске 13-летний подросток нанес ножевое ранение 14-летнему школьнику

Как сообщает МВД по РМ, в Саранске полицейские проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений 14-летнему школьнику.

20 августа в дежурную часть отдела полиции в столице Мордовии поступило сообщение из больницы о госпитализации в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами, переломом костей носа, резаной раной левой голени 14-летнего школьника.

В ходе выезда на место происшествия сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии установили, что ножевое ранение пострадавшему нанес 13-летний знакомый, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних за совершение мелкого хулиганства. А тяжелые побои школьнику причинил 47-летний отец юного «отморозка», ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, разбой, умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью.

В ходе дознания выяснилось, что между подростками, обучающимися в одной школе, на протяжении длительного времени сложились конфликтные отношения. Днем 13-летний «наследник» уголовных традиций пришел во двор дома, где находился 14-летний оппонент с друзьями. При этом с собой у визитера был нож. В ходе словесного конфликта он нанес потерпевшему ножевое ранение левой голени. В это время к ним подбежал еще и отец криминального гостя, который несколько раз ударил школьника по лицу.

Как отмечают в МВД по РМ, в настоящее время мужчина находится в специальном помещении для содержания задержанных лиц УМВД России по го Саранск за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Указывается, что получивший повреждения мальчик воспитывается в благополучной семье. На профилактическом учете в органах внутренних дел не состоит.