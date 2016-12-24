В Мордовии сельский пенсионер обустроил у себя в огороде наркоплантацию

Пожилой мужчина из села Зарубкино Зубово-Полянского района на склоне лет рискует угодить в колонию за незаконное хранение наркотических средств и культивирование наркосодержащих растений. 65-летний пенсионер с большим наркотическим «стажем» выращивал на своем огороде коноплю в таком объеме, что ее запасов хватило бы на долгие годы потребления.

Как сообщает МВД по РМ, к оперативникам поступила информация о возможной причастности сельского пенсионера к хранению запрещенных веществ. При проверке его жилища полицейские обнаружили на приусадебном участке 27 кустов растущей конопли общим весом 1 килограмм 680 граммов. Это «добро» произрастало на грядках в огороде и в цветочных горшках вдоль забора во дворе.

Также в ходе обыска в доме мужчины оперативники изъяли более 94 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны. По словам запасливого товарища, более 20 лет являющегося потребителем наркотиков, гашиш он ранее приобрел у неизвестного ему лица, а марихуану изготовил сам, собрав и высушив каннабис со своей наркоделянки.

В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.