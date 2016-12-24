МГУ им. Н.П. Огарева одним из первых стал участником «Летнего института»

МГУ им. Н.П. Огарева стал стажировочной площадкой НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в рамках пилотного федерального инновационного проекта «Летний институт для преподавателей и исследователей». Сотрудники и преподаватели МГУ им. Н.П. Огарева продемонстрировали 25 участникам проекта из Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Приднестровской Молдавской Республики свой опыт в построении диалога культур.

«Летний институт для преподавателей и исследователей» впервые организуется в 2023 году по инициативе Минобрнауки России и ФГАНУ «Социоцентр» для членов научного сообщества из ведущих вузовских центров государств – участников СНГ.

Цель проекта – формирование объективного представления о роли России в современных международных отношениях и процессах на евразийском пространстве. Он позволит выстроить взаимодействие и коммуникацию представителей профессионального сообщества из России и стран-партнеров.

В Мордовском госуниверситете программа была посвящена научно-культурной межцивилизационной дипломатии в аспекте глобального лидерства. Представители МГУ им. Н.П. Огарева уделили внимание сохранению в вузе национальных культурных особенностей региона, развитию международных связей в научной, образовательной сферах как наиболее гибким и действенным инструментам взаимодействия стран и выстраивания межкультурного диалога.

«У нас обучаются студенты из 56 стран мира, с рядом университетов мы имеем сетевые программы, партнерские проекты, поэтому выстраивание культурного диалога – важное звено нашей деятельности. Мы уделяем большое внимание работе с национальными общинами внутри университета, стараемся понимать их проблематику, устанавливать взаимодействие с ними, вовлекать их в различную деятельность за пределами образовательного процесса. Работаем с тем, чтобы открывать национальные культурные центры и осуществлять работу таким образом, чтобы каждый попытался найти для себя нишу, в которой он может показать другим, что готов развиваться и обогащать культуру людей, которые здесь живут», – прокомментировал ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

В ходе знакомства с Мордовским госуниверситетом преподаватели и представители научного сообщества из других стран посетили музей Н.П. Огарева, экспозицию «Эрьзя: учитель и ученики», Центр индийской культуры, региональное отделение Общества российско-китайской дружбы, выставку народно-художественного творчества «Мировое древо» и поучаствовали в работе круглого стола «Диалогическая встреча культур: контексты, горизонты, творческий потенциал».

«Сегодня наша программа была выстроена так, чтобы участники могли познакомиться с международным, национальным аспектами деятельности университета и его культурными взаимосвязями. Мы благодарны Нижегородскому государственному лингвистическому университету им. Н.А. Добролюбова за то, что он предоставил нам возможность участвовать в этом проекте в качестве стажировочной площадки. Полагаем, что она даст начало новым связям, новым знакомствам, будет способствовать формированию постоянной эффективной площадки взаимодействия и коммуникативной сети представителей профессионального сообщества из России и стран-партнеров, укрепит чувства сопричастности к общему историко-культурном наследию», – прокомментировала проректор по учебной работе МГУ им. Н.П. Огарева Алина Маслова.