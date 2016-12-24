В Саранске дан старт Всероссийскому молодежному фестивалю национальных культур «Мы вместе!»

18 августа в Саранске на Советской площади состоялось открытие Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!». Мордовия впервые принимает это масштабное мероприятие. Фестиваль собрал созвездие артистов и мастеров. Перед жителями и гостями республики выступят ведущие российские национальные коллективы.

С видеообращением к гостям и участникам фестиваля обратилась Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Она также поприветствовала участников II Всероссийского форума финно-угорских народов, который проходит в Саранске 17-18 августа.

«Финно-угорские народы являются носителями уникального материального и нематериального культурного наследия России. Его сохранение – наша общая задача, ведь развитие этносов в нашей стране всегда было неразрывно связано с культурной общностью, нашим единым наследием. В центре внимания участников форума – красота и разнообразие культуры, вопрос ее сохранения и развития. Обширная деловая программа мероприятия объединит представителей власти, общественных деятелей и ученых, руководителей учреждений культуры и образования. А во Всероссийском молодежном фестивале национальных культур «Мы вместе!» примут участие молодые коллективы и признанные мастера из множества регионов страны. Желаю участникам и гостям интересной и продуктивной работы, новых контактов и ярких проектов», - сказала Ольга Любимова.

Старт открытию дала первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова: «Уважаемые гости и жители нашей любимой республики Мордовия и города Саранска, сегодня у нас замечательный праздник. Сегодня мы даем старт Всероссийскому молодежному фестивалю национальных культур «Мы вместе!» Замечательное название, замечательная идея, ведь когда мы вместе, у нас все получится - в работе, в жизни, в творчестве. Мне хочется от души поблагодарить творческие коллективы, которые приехали в Мордовию, и творческие коллективы нашей республики. Вы большие молодцы! Будем смотреть, удивляться и наслаждаться тем творчеством, которое вы дарите».

В республику приехали коллективы из 9 регионов Российской Федерации. Это государственный ансамбль «Скрыня» (г. Краснодар), государственный ансамбль «Владимирские рожечники» (г. Владимир), государственный театр песни и танца «Айкай» (г. Ижевск), государственный ансамбль песни и танца «Агидель» (г. Казань), народный вокально-хореографический ансамбль Гергибельского района «Гергибель» (Республика Дагестан), ансамбль доулистов «Ритмы гор» и образцовый ансамбль народного танца «Сармат» (г. Владикавказ), народный ансамбль народного танца «Аманат» (г. Уфа), заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» (г. Донецк), группа «САДко» и группа «ПартизанFM» (г. Москва).

Мероприятия фестиваля проходят на 6 площадках в Саранске. Здесь представлены: форум творческих инициатив «#Время_возможностей», презентация национальных подворий и локальных брендов территорий муниципальных образований Мордовии «Мордовия многонациональная», межрегиональная выставка народных художественных промыслов и ремесел «ТЕВ», показ национальных костюмов «Масторланга», межрегиональный фестиваль-конкурс резчиков по дереву «Поющее дерево» и т.д.

19 августа фестиваль продолжится в районах республики: Атяшевском, Дубенском, Кочкуровском, Краснослободском, Лямбирском, Темниковском, Торбеевском, Зубово-Полянском и др.

«Шумбрат, мордва! Шумбрат, жители и гости Республики Мордовия. От всей души поздравляю вас с таким праздником. Желаю вам здоровья, благополучия и счастья, а Республике Мордовия – процветания», - пожелал гостям и участникам фестиваля российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпиона мира Александр Овечкин!

«Мы вместе!» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.