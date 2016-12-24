В Саранске прошла встреча молодых предпринимателей

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17 августа в «Точке кипения» МГУ им. Н.П. Огарева прошла встреча молодых предпринимателей, которую организовал лидер Клуба «Росмолодежь. Бизнес» в Мордовии Леонид Исаев.
В формате коротких лекций перед участниками встречи выступили несколько опытных спикеров, в числе которых были и представители Центра «Мой бизнес», который работает по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство»
Ольга Кидямкина рассказала собравшимся о мерах государственной поддержки, содействии в получении которых оказывает Центр, а Татьяна Кильдишева поделилась информацией о льготных мерах финансирования.
В результате беседы молодые предприниматели узнали о том, как воплотить интересую бизнес-идею в жизнь, какими услугами можно воспользоваться бесплатно и какие льготные займы можно взять в Мордовии для ведения бизнеса.
Встреча завершилась экономической игрой, нетворкингом и консультациями. Каждый участник получил фирменный подарок, а самые активные еще и мерч.
Стоит отметить, что Леонид Исаев сам является постоянным клиентом Центра «Мой бизнес». В прошлом году он прошел обучение по программе «Бизнес-акселерация» и оказался в числе 9 молодых предпринимателей, получивших гранты от государства на развитие бизнеса. Сейчас молодой человек руководит досуговым центром «Креатив Квант».
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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
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