В Саранске прошла встреча молодых предпринимателей

17 августа в «Точке кипения» МГУ им. Н.П. Огарева прошла встреча молодых предпринимателей, которую организовал лидер Клуба «Росмолодежь. Бизнес» в Мордовии Леонид Исаев.

В формате коротких лекций перед участниками встречи выступили несколько опытных спикеров, в числе которых были и представители Центра «Мой бизнес», который работает по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство»

Ольга Кидямкина рассказала собравшимся о мерах государственной поддержки, содействии в получении которых оказывает Центр, а Татьяна Кильдишева поделилась информацией о льготных мерах финансирования.

В результате беседы молодые предприниматели узнали о том, как воплотить интересую бизнес-идею в жизнь, какими услугами можно воспользоваться бесплатно и какие льготные займы можно взять в Мордовии для ведения бизнеса.

Встреча завершилась экономической игрой, нетворкингом и консультациями. Каждый участник получил фирменный подарок, а самые активные еще и мерч.

Стоит отметить, что Леонид Исаев сам является постоянным клиентом Центра «Мой бизнес». В прошлом году он прошел обучение по программе «Бизнес-акселерация» и оказался в числе 9 молодых предпринимателей, получивших гранты от государства на развитие бизнеса. Сейчас молодой человек руководит досуговым центром «Креатив Квант».