Жителя Мордовии будут судить за незаконный оборот оружия и боеприпасов

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия совместно с оперативниками регионального МВД пресечена противоправная деятельность 50-летнего жителя региона, причастного к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольной мастерской.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты 3 единицы оружия (пистолеты Glock, Baredda, ПМ), два из которых переделаны под стрельбу боевыми патронами. Кроме того, изъяты 1 пневматическая винтовка с признаками переделки, 73 патрона различного калибра, металлическая банка с порохом, а также оборудование, инструменты и компоненты, необходимые для изготовления оружия. Таким образом была ликвидирована подпольная мастерская по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В ходе опроса фигурант пояснил, что часть оружия и боеприпасов он купил в интернет магазине, порох забрал у скончавшегося несколько лет назад родственника, а 11 патронов изготовил сам в своей квартире.

По выявленному факту было возбуждено и расследовано уголовное по нескольким статьям - незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ и незаконное изготовление оружия.

В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.