В Инсарском районе обновляется материально-техническая база школ

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В рамках реализации национального проекта «Образование» в Инсарском районе улучшается материально-техническая база школ.
Так, благодаря региональному проекту «Современная школа» в Русско-Паёвской средней школе создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Поставлено оборудование на сумму 1,12 млн руб. Дополнительно проведен ремонт классов и приобретена мебель.
Кроме того, в Кочетовской и Русско-Паёвской средних школах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
В прошлом году проведены работы по усилению безопасности в Сиалеевско-Пятинской школе. Так, для учреждения приобретено оборудование для пожарно-охранной сигнализации.
Укреплена материально-техническая база Инсарской средней школы №1.
Отметим, что в районе функционирует 6 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования, 4 дошкольных организации, одна школа-интернат и Инсарский аграрный техникум.
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