В Инсарском районе обновляется материально-техническая база школ

В рамках реализации национального проекта «Образование» в Инсарском районе улучшается материально-техническая база школ.

Так, благодаря региональному проекту «Современная школа» в Русско-Паёвской средней школе создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Поставлено оборудование на сумму 1,12 млн руб. Дополнительно проведен ремонт классов и приобретена мебель.

Кроме того, в Кочетовской и Русско-Паёвской средних школах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

В прошлом году проведены работы по усилению безопасности в Сиалеевско-Пятинской школе. Так, для учреждения приобретено оборудование для пожарно-охранной сигнализации.

Укреплена материально-техническая база Инсарской средней школы №1.

Отметим, что в районе функционирует 6 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования, 4 дошкольных организации, одна школа-интернат и Инсарский аграрный техникум.