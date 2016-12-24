В Ардатовском районе обновили дорожную инфраструктуру

Репортер

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ардатовском районе в этом году завершился ремонт дороги «Ардатов - Большое Игнатово» - Урусово -  Жабино». Протяженность участка составляет почти 6 км.

Рабочие провели укладку 36 052 кв. м. асфальтобетонного покрытия, установили 212 дорожных знаков и 232 сигнальных столбика. Также провели устройство барьерных ограждений и пешеходных переходов. Кроме того, здесь разместили новенькие остановочные павильоны.

Ремонт был выполнен подрядной организацией ООО «МАПО-ТРАНС». Отметим, что в районе продолжается ремонт на других участках этой автодороги.

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