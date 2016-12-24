«Мы уникальны, но являемся частичкой единого целого»

17 августа в Колонном зале Дома республики состоялось совещание с представителями исполнительных органов субъектов Российской Федерации по вопросам реализации Комплекса мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов нашей страны под председательством руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.

Он поприветствовал участников рабочего совещания и отметил, что именно от них зависит, насколько правильно и выверено будут реализовываться решения, которые принимаются руководством страны по национальной политике.

«Изменение геополитической обстановки, которое происходит на протяжении последних полутора лет является особенным периодом для нашей страны, усиливаются попытки оказать влияние на сферы межнациональных отношений России со стороны недружественных стран. В первую очередь речь идет об Эстонии и Финляндии, которыми руководят люди из-за океана. После начала СВО они активно начали распространять идеи сепаратизма, экстремизма, в том числе, и в отношении финно-угорских народов. Акцент делается на ущемление прав граждан, дискредитацию конструктивно настроенных граждан. Органы исполнительной власти должны обеспечить максимальный уровень взаимодействия на местах и держать ситуацию под особым контролем», - сказал Игорь Баринов.

Было отмечено, что сегодня на территории 20 субъектов России изучаются 14 языков финно-угорских народов. Преподавание осуществляется не только в общеобразовательных учреждениях, но и на уровне дошкольного образования. Разработано 58 школьных рабочих программ по изучению родных языков.

Игорь Баринов призвал обратить внимание на языки, по которым ещё не созданы учебники и образовательные программы. В этом могут помочь различные меры поддержки, которые также важны при цифровизации родных языков.

«На федеральном уровне мер поддержки достаточно много. Например, Минцифры РФ предоставляет субсидии на выпуск литературы и печатных СМИ на языках народов России. Поддержку получили 25 изданий СМИ и 3 художественных произведения», - пояснил Игорь Баринов.

Получить поддержку на цифровизацию языков можно по линии Президентского фонда культурных инициатив, а также Федерального агентства по делам национальностей России. Здесь есть механизмы поддержки общественных организаций, а также предоставляются субсидии регионам.

Говоря о международном сотрудничестве Председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, сенатор Российской Федерации Пётр Тултаев подчеркнул, что финно-угорские народы России всегда активно участвовали в международном движении, но с каждым разом росло разочарование в них, потому что преимущественно разговор шел о проблемах российских финно-угров, о якобы притеснениях наших народов.



Игорь Баринов напомнил, что в непростой международной обстановке, единственным каналом прямого взаимодействия со странами Запада остается ООН, которая работает по линии малых коренных народов.

«Наша задача усилить эту работу, укреплять свои связи с конструктивно настроенными организациями, постараться перенести единый центр финно-угорских народов в нашу страну, а сегодняшний форум сделать международным», - сказал Игорь Баринов.



Начальник управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области Сергей Паховский поделился опытом развития межнациональных отношений в своем регионе. По его словам, на территории области в мире и согласии проживают около 22 тысяч представителей финно-угорских народов. В 18 населенных пунктах созданы Национальные культурные автономии, которые эффективно взаимодействуют с представителями всех органов власти. Кроме того, в Ульяновке работает Центр мордовской культуры, жителей радуют своими выступлениями актёров 25 национальных мордовских коллективов. А ещё в некоторых школах региона есть уроки родного языках и изучается история Мордовии. Наша республика безвозмездно обеспечивает регион – сосед учебниками и методическими рекомендациями.



Много финно-угров и в Татарстане. По словам заместителя министра культуры Республики Татарстан Дамира Натфуллина в регионе проживает более 50 тысяч представителей финно-угорских народов. В регионе действует Ассамблея народов Татарстана, где на площадке Мира дружбы малые народы могут реализовывать свои проекты. Особенность региона – успешное участие в грантовых конкурсах и целевых программах. За последний год благодаря этим механизмам получена поддержка на 7 млн. рублей.

Ещё одной важной темой стало создание корпуса языков финно-угорских народов для включения в сервис «Переводчик» общенационального интернет-портала. Начальник Управления государственной политики в сфере межнациональных отношений Федерального агентства по делам национальностей Тимур Цыбиков отметил, что судьба исчезающих родных языков зависит именно от того, смогут ли они преодолеть цифровую трансформацию и попасть в новую эру современных технологий. Часто это зависит от наличия достаточного финансирования, которое регионы должны предусмотреть.



Подводя итоги совещания руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов поблагодарил руководство Мордовии за организацию II Всероссийского форума финно-угорских народов.

«Мы уникальны, но должны помнить, что являемся частичкой единого целого. От каждого из нас зависит сохранение межнационального мира в России», - заключил он.