В Мордовии более 1000 семей участников СВО получили помощь

17 августа 2023 года в рамках рабочей поездки в Мордовию заместитель полпреда ПФО Игорь Буренков и помощник полпреда Алексей Симонов посетили филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании Госфонда 3 апреля 2023 года. Региональный филиал начал работу с 31 мая текущего года. Основная задача – оказание комплексной поддержки и персонального сопровождения участников СВО и их семей по принципу «единого окна». В составе фонда работают специалисты социальных служб и службы занятости населения, МФЦ, Государственного юридического бюро, медико-социальной экспертизы.

Игорь Буренков ознакомился с инфраструктурой, обсудил с руководством регионального отделения первые результаты и перспективы дальнейшей работы фонда. Так, с момента открытия сюда за помощью обратились более 1200 граждан, исполнено свыше 1,5 тыс. обращений. Ветеранов СВО и членов их семей волнуют самые разные вопросы: от медицинской реабилитации до содействия в устройстве на работу или учебу.

«Очень важно, чтобы люди, посещая фонд, чувствовали себя окруженными заботой, получали необходимые льготы и помощь. Уверен, что руководство и сотрудники филиала Госфонда в Мордовии прилагают все возможные усилия для того, чтобы наши бойцы ощущали поддержку их родных, пока они находятся в зоне спецоперации и защищают Родину», – подчеркнул Игорь Буренков.

В этот же день Игорь Буренков и Алексей Симонов посетили Центр управления регионом (ЦУР) Республики Мордовия. Специалисты Центра рассказали, какие источники обратной связи используются для сбора обращений жителей и продемонстрировали возможности единой системы «Инцидент менеджмент». В период с 1 июля по 15 августа поступило более 4 тысяч обращений в соцсетях, большинство из них касаются состояния дорог, благоустройства, ЖКХ, медицины.

Игорь Буренков пожелал коллективу успехов и дальнейшего развития эффективного диалога между органами власти и жителями.