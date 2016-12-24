В Саранске установлены обстоятельства инцидента с повреждением пяти автомашин

Как сообщает МВД по РМ, 23 июля в cаранский отдел полиции поступило сообщение жителей Октябрьского района о дебошире - около 5 утра неизвестный повредил пять автомобилей, припаркованных возле многоквартирных домов по проспекту 70-летия Октября. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками следственно-оперативной группы отдела полиции и регионального Управления Росгвардии гражданин был задержан и доставлен в дежурную часть.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили, что хулиганские действия неадекватного товарища пыталась остановить группа молодых людей. В результате, между ними и мужчиной произошла обоюдная драка.

В последующем были определены все участники конфликта. Установлено, что утром 23 июля 50-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался из развлекательного заведения. По пути домой он повредил несколько иномарок. Это на мобильный телефон зафиксировали двое подростков. К ребятам присоединились еще несколько молодых людей, которые пытались пресечь противоправные деяния громилы. Во время конфликта мужчина ударил одного из юношей, что привело к потасовке

В настоящий момент по факту умышленного повреждения имущества проводится проверка, устанавливается сумма ущерба, причиненного потерпевши. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Подвыпивший гуляка и 24-летний участник конфликта будут привлечены к административной ответственности за побои.

Кроме того, в комиссию по делам несовершеннолетних направлен на рассмотрение материал по факту нанесения побоев мужчине подростком.