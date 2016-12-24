В Саранске ограничат проезд к набережной в период проведения фестиваля «Эрьзя Фест»

Репортер

По информации Администрации города, в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения фестиваля выходного дня «Эрьзя Фест» на отдельных участках дорожной сети будет временно ограничено движение и исключена стоянка и остановка транспортных средств.

- с 23:00 18 августа до 22:00 20 августа 2023 года будет временно исключена стоянка транспортных средств на парковке в районе д.1 корп. 1 ул. Кавказская

- с 12:00 до 22:00 19 и 20 августа 2023 года будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств по ул. Большевистская на участке от кафе «Кабан&Брюква» до перекрестка ул. Саранская - ул. Красноармейская.

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