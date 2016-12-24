Смотрите прямую трансляцию Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!»

Развитие производства
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
18-19 августа в Мордовии впервые пройдет Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!». Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Перед жителями и гостями республики выступят ведущие российские национальные коллективы. Мероприятия пройдут в Саранске, а также в районах Мордовии.
Прямая трансляция фестиваля будет доступна по ссылке - https://vk.com/video-133658140_456260809.
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Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
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