Смотрите прямую трансляцию Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!»

Репортер

18-19 августа в Мордовии впервые пройдет Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!». Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Перед жителями и гостями республики выступят ведущие российские национальные коллективы. Мероприятия пройдут в Саранске, а также в районах Мордовии.

Прямая трансляция фестиваля будет доступна по ссылке - https://vk.com/video-133658140_456260809.

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