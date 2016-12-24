В ПФО воспитали новую гвардию

17 августа 2023 года в Пензе состоялась торжественная церемония закрытия Юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец». В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрий Каденков, Первый заместитель председателя ДОСААФ России Леонид Малев, заместитель начальника управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Александр Мищенко.

Олег Машковцев поздравил ребят от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, отметив, что военно-патриотическое воспитание молодежи сегодня является одной из важнейших задач государства: «Проект, в котором вы приняли участие уникален. Его аналогов нет в других федеральных округах. Это одна из самых заметных «визитных карточек» Приволжья. За прошедшие дни вы соревновались по спортивным и военно-прикладным дисциплинам, участвовали в интеллектуальных конкурсах, занятиях по истории Отечества, современной тактике и методам ведения боевых действий, а также встречались на Уроках мужества с Героями Отечества и участниками контртеррористических и специальных военных операций. Уверен, что эта разноплановая программа поможет каждому из вас правильнее выстроить свои жизненные приоритеты, а пребывание в «Гвардейце» станет одним из самых ярких воспоминаний вашей юности».

Заместитель полпреда выразил благодарность за поддержку и помощь в организации сборов губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко, личному составу военной академии, а также руководству регионального отделения ДОСААФ России в Пензенской области.

К участникам «Гвардейца» обратился Глава региона Олег Мельниченко: «Вы освоили навыки владения оружием, более глубоко узнали историю нашей страны. Были встречи с ветеранами контртеррористических операций, с нашими бойцами, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Я думаю, что вы, ребята, многое для себя взяли. Убеждён, что на всю оставшуюся жизнь запомните дни, которые провели здесь, на Пензенской земле».

По итогам прохождения программы Юнармейских военно-патриотических сборов были награждены победители и призеры общекомандного зачета. Победу одержали гвардейцы из Чувашской Республики, второе место – у ребят из Пензенской области, третье место заняла сборная Оренбургской области.

Кроме того, все участники сборов «Гвардеец» получили наручные часы от полномочного представителя и сувенирную продукцию от ДОСААФ России.

В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения. Присягу на верность Отечеству и юнармейскому братству приняла заместитель начальника Главного штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Екатерина Чижикова, которая поздравила гвардейцев с этим важным и ответственным событием.

Особые эмоции у гвардейцев и гостей церемонии вызвали показательные выступления пилотной группы легкомоторной авиации регионального отделения ДОСААФ России Пензенской области, реконструкция 6 эпизодов боевой работы артиллеристов союзных сил (ВС РФ, народной милиции ДНР и ЛНР) в ходе специальной военной операции на Украине, а также Парад военной техники.

Завершилось мероприятие встречей с заместителем полпреда Президента РФ в ПФО Олегом Машковцевым, губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко и другими почетными гостями, в том числе непосредственными участниками СВО – бойцами ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области, в ходе которой гвардейцы поделились впечатлениями о лагере и дали свои предложения по развитию Юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» в следующем году.

Напомним, в открытии юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» принимал участие Глава Мордовии Артём Здунов. Он пообщался с ребятами из команд Донецкой народной республики и Запорожской области и пригласил их в Мордовию. В Саранске для гостей были организованы экскурсии по Советской Площади и Мемориальному музею военного и трудового подвига 1941–1945 гг. с подъемом на обзорную площадку Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова. Также юнармейцы посетили краеведческий музей им. И.Д. Воронина, стадион «Мордовия Арена» и побывали на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который проходил в те дни в Саранске.