Житель Мордовии припас для наркопотребления почти килограмм маковой соломы

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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя поселка Комсомольский. Запасливый товарищ подозревается в незаконном хранении большой партии растительной дури.
10 августа в ходе проводимых мероприятий оперативниками была получена информация о возможном хранении запрещенных веществ ранее неоднократно судимым мужчиной. В результате дальнейшей работы в погребе его гаража полицейские обнаружили полимерный мешок с маковой соломой весом 875 граммов.
Как пояснил подозреваемый, в начале лета он на заброшенном поле собрал наркосодержащее растение, после чего высушил и спрятал в погребе гаража с целью дальнейшего личного потребления.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
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