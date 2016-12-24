Житель Мордовии припас для наркопотребления почти килограмм маковой соломы

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя поселка Комсомольский. Запасливый товарищ подозревается в незаконном хранении большой партии растительной дури.

10 августа в ходе проводимых мероприятий оперативниками была получена информация о возможном хранении запрещенных веществ ранее неоднократно судимым мужчиной. В результате дальнейшей работы в погребе его гаража полицейские обнаружили полимерный мешок с маковой соломой весом 875 граммов.

Как пояснил подозреваемый, в начале лета он на заброшенном поле собрал наркосодержащее растение, после чего высушил и спрятал в погребе гаража с целью дальнейшего личного потребления.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.