В книжном магазине «Масторава» открылся новый отдел «Товары мордовского края»

В книжно-сувенирном магазине «Масторава» (пр. Ленина, 18) открылся новый отдел «Товары мордовского края». Здесь широко представлен ассортимент фасованной продукции натуральных сыров и сыров в подарочной упаковке ичалковского сыродельного комбината, инсарского сыроваренного комбината «Сармич», сгущенное и вареное молоко Саранского консервного завода, а также лимонады, газированная вода и квасы «Мордовочка» Торгового дома «Инзера», конфеты в коробках «Мордовия» саранской кондитерской фабрики «Ламзурь» и др. Сообщается, что идею по открытию нового отдела подали гости столицы республики.

Напомним, «Масторава» - единственный магазин в Мордовии, где представлена вся национальная литература: от художественной и до подарочных книг-альбомов, учебники и словари, энциклопедии и аудиокниги, открытки на мордовских языках, национальные календари. Также здесь продаются мордовские традиционные костюмы, пояса тканные, национальная вышивка, украшения, варежки и носки с уникальным орнаментом теньгушевской семицветки, деревянные резные скульптурки мастеров из кочкуровской Подлесной Тавлы, матрешки, декоративные тарелки, мордовские куклы, изделия из бисера и многое другое.

А теперь все почитатели книг и ценители национальных традиций могут приобрести здесь еще и продукты питания, произведенные в Мордовии.