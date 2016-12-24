В Атяшевском районе обновляют тротуары и дороги

В рамках реализации национальных проектов «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда» в этом году в поселке Атяшево производится капитальный ремонт автомобильных дорог, асфальтирование дворов и тротуаров. Общая сумма затрат составляет 74 млн руб.

Отремонтированы дороги в поселке Птицесовхоз «Сараст» по ул. Центральной в р.п. Атяшево, дворовые проезды, парковочные места, а также завершается укладка тротуаров общей протяженностью 2,5 км.

В настоящее время заканчивается капитальный ремонт республиканской автодороги сообщением «р.п. Атяшево – с. Шейн-Майдан - с. Кулясово» по направлению в сторону села Кулясово. Протяженность участка около 1,5 км.

Рабочие подрядной организации выполнили устройство основания, уложили асфальтовое покрытие дороги и съездов. Остается нанести дорожную разметку и установить знаки.

Одновременно ведется строительство тротуара с асфальтобетонным покрытием по пер. Школьный от магазина «Уют» до Комсомольского парка.

Ранее тротуары с асфальтобетонным покрытием построены по ул. Ленина от Центра культуры до магазина «Уют». Также возведен тротуар от ул. Придорожной до ул. Набережной. По обновленным пешеходным дорожкам дети безопасно будут добираться до школы.

Капитальный ремонт автодорог, строительство новых тротуаров и пешеходных зон в пос. Атяшево продолжится и в 2024 году.