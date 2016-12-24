В Саранске директор домоуправления ответит в суде за незаконную вырубку деревьев

В столице Мордовии перед судом предстанет 29-летний руководитель одного из саранских домоуправлений. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений.

По информации прокуратуры РМ, в ходе следствия было установлено, что генеральный директор ООО «Домоуправление №41» в феврале 2023 года дал указание подчиненным работникам срубить 11 деревьев по ул. Восточная в Саранске. Это распоряжение работники организации исправно выполнили. При этом, разрешение на вырубку зеленых насаждений у домоуправления отсутствовало.

В результате Администрации городского округа Саранск был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 270 тыс. рублей. В ходе следствия обвиняемый ущерб полностью возместил.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.