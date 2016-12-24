В Саранске погиб 30-летний мотоциклист

По информации Госавтоинспекции республики, 16 августа в столице Мордовии в 23 часа 19 минут на ул. Волгоградская 30-летний водитель мотоцикла «HONDA VFR» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, с последующим наездом на мачту световой опоры.

В момент ДТП водитель мотоцикла был в мотошлеме без экипировки. Молодой человек от полученных травм скончался в машине скорой помощи на месте происшествия при оказании неотложных медицинских мер.