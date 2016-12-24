Студент МГУ им. Н.П. Огарева выиграл грант на развитие социального проектирования в регионе

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Проект студента МГУ им. Н.П. Огарева Романа Ковалева выиграл грант от Росмолодежи в размере 502 тысячи рублей. В рамках его реализации в Огарев Арене будет создан Проектный офис МГУ им. Н.П. Огарева «ДАЙ ПЯТЬ!», направленный на формирование знаний и навыков в сфере социального проектирования среди студентов и школьников.
Участниками проекта станут школьники от 14 до 17 лет, студенты, преподаватели и работники сферы молодежной политики до 35 лет.
В течение года на базе офиса будут организованы следующие образовательные мероприятия:
- Акселератор проектов «Высота». Его цель – разработка идей для оформления и подачи на грантовые конкурсы в формате «Мировое кафе»
- Обучающая программа «ПроЖектум», включающая в себя проведение лекций, мастер-классов, тренингов от ведущих специалистов и экспертов Росмолодежь.Гранты, Фонда президентских грантов и т.д.
- Кейс-чемпионат «Наш выход», который будет иметь узкопрофильный формат и ориентироваться на разработку проектов для подачи на тематические грантовые конкурсы
- Конкурс социальных проектов «Содействие», который станет итоговым мероприятием проекта.
«В 21 веке актуально уже со школьного возраста давать и поддерживать знания в области проектной деятельности, проводить открытые уроки или вебинары по этой теме, поощрять участие в конкурсах и форумах. Проектный офис «ДАЙ ПЯТЬ!» может стать отличной возможностью для школьников и студентов прокачать себя, получить новый опыт, развить и реализовать собственную идею, а в последующем делиться полученной информацией с другими.», – отметил директор АНО «ДАЙ ПЯТЬ!», студент филологического факультета МГУ им. Н.П. Огарева Роман Ковалев.
«Грантовые проекты – это возможность для реализации своих идей. Поэтому здорово, что проект Романа Ковалева позволит рассказать об этом еще большему кругу людей и вдохновит их на оформление заявок. Каждый сезон конкурсов от Росмолодежи мы видим, что среди их победителей – наши огаревцы. Только в этом году наши сотрудники и студенты получили 6 млн. 868 тыс. рублей, став победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты 1 сезон», и еще 12 млн. 262 тыс. рублей, выиграв гранты российских и региональных конкурсов. Уверен, что после открытия проектного офиса их число станет выше», – прокомментировал ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.
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