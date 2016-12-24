Студент МГУ им. Н.П. Огарева выиграл грант на развитие социального проектирования в регионе

Проект студента МГУ им. Н.П. Огарева Романа Ковалева выиграл грант от Росмолодежи в размере 502 тысячи рублей. В рамках его реализации в Огарев Арене будет создан Проектный офис МГУ им. Н.П. Огарева «ДАЙ ПЯТЬ!», направленный на формирование знаний и навыков в сфере социального проектирования среди студентов и школьников.

Участниками проекта станут школьники от 14 до 17 лет, студенты, преподаватели и работники сферы молодежной политики до 35 лет.

В течение года на базе офиса будут организованы следующие образовательные мероприятия: