В Мордовии стартует фестиваль-конкурc «ПапаФест»

Социум

Фестиваль-конкурс «ПапаФест»»  стал победителем  2-го специального конкурса на  предоставление грантов Президента Российской Федерации для реализации проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Проект реализуется при поддержке Главы Республики Мордовия. Партнерами Фестиваля-конкурса стали: региональное отделение партии «Единая Россия», Министерство культуры Республики Мордовия, МГУ им. Н.П. Огарёва, Правление регионального отделения ВОД «Отцы России».

Основные задачи конкурса - пропаганда роли отца и семейных ценностей, поддержка семьи, детей и отцов, в том числе военнослужащих СВО, вовлечение социально-активных творческих  сообществ в реализацию проекта, формирование традиции празднования Дня отца.

Фестиваль-конкурс пройдет в следующих номинациях:  вокальное творчество, художественное слово (декламация), декоративно-прикладное  искусство.

«С 20 августа наша команда вместе с солистами филармонии Кариной и Александром Сергеевыми, председателем правления ВОД «Отцы России» Максимом Захаровым, отправится в экспедиции по всем районам Мордовии, где расскажем о всех деталях фестиваля-конкурса. До 10 октября мы принимаем заявки для участия в конкурсе. А 15 октября пройдет праздник «ПапаФест» в Парке им. А. С. Пушкина Саранска.  В программе -  парад отцов, гала-концерт,  выставка работ участников конкурса и артистов филармонии. Всех участников ждут подарки, сувениры и дипломы. А победители и призеры получат подарочные сертификаты на закупку техники», - сказала заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии  «Единая Россия», руководитель проекта  Ольга Сергушина.

Для  участия  в конкурсе заполняется онлайн заявка-анкета участника Фестиваля-конкурса «ПапаФест», предоставляются  фото, аудио- видеоматериалы, презентации, скан или фото согласия на обработку персональных данных. Все  отправляется   на электронную почту оргкомитета  фестиваля-конкурса: PapaFest2023@yandex.ru

Более  подробно ознакомиться  с  положением  о проведении «Фестиваля-конкурса «ПапаФест» можно, пройдя по ссылке: https://vk.com/wall-219454853_15

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