В Мордовии стартует фестиваль-конкурc «ПапаФест»

Фестиваль-конкурс «ПапаФест»» стал победителем 2-го специального конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации для реализации проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Проект реализуется при поддержке Главы Республики Мордовия. Партнерами Фестиваля-конкурса стали: региональное отделение партии «Единая Россия», Министерство культуры Республики Мордовия, МГУ им. Н.П. Огарёва, Правление регионального отделения ВОД «Отцы России».

Основные задачи конкурса - пропаганда роли отца и семейных ценностей, поддержка семьи, детей и отцов, в том числе военнослужащих СВО, вовлечение социально-активных творческих сообществ в реализацию проекта, формирование традиции празднования Дня отца.

Фестиваль-конкурс пройдет в следующих номинациях: вокальное творчество, художественное слово (декламация), декоративно-прикладное искусство.

«С 20 августа наша команда вместе с солистами филармонии Кариной и Александром Сергеевыми, председателем правления ВОД «Отцы России» Максимом Захаровым, отправится в экспедиции по всем районам Мордовии, где расскажем о всех деталях фестиваля-конкурса. До 10 октября мы принимаем заявки для участия в конкурсе. А 15 октября пройдет праздник «ПапаФест» в Парке им. А. С. Пушкина Саранска. В программе - парад отцов, гала-концерт, выставка работ участников конкурса и артистов филармонии. Всех участников ждут подарки, сувениры и дипломы. А победители и призеры получат подарочные сертификаты на закупку техники», - сказала заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», руководитель проекта Ольга Сергушина.

Для участия в конкурсе заполняется онлайн заявка-анкета участника Фестиваля-конкурса «ПапаФест», предоставляются фото, аудио- видеоматериалы, презентации, скан или фото согласия на обработку персональных данных. Все отправляется на электронную почту оргкомитета фестиваля-конкурса: PapaFest2023@yandex.ru

Более подробно ознакомиться с положением о проведении «Фестиваля-конкурса «ПапаФест» можно, пройдя по ссылке: https://vk.com/wall-219454853_15