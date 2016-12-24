В Саранске отпетый уголовник получил условный срок за мстительный угон иномарки

В столице Мордовии суд вынес приговор 46-летнему местному жителю за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Ранее судимый за совершение убийства, хулиганства, незаконного хранения оружия, изнасилования и мошенничества товарищ укатил на иномарке знакомого после произошедшей ссоры.

По информации МВД по РМ, об угоне автомобиля «Hyundai Santa Fe», стоимостью 3 миллиона рублей, в полицию сообщил житель Саранска. Как рассказал потерпевший, иномарка была припаркована возле одного из домов по улице Терешковой, где мужчины встретились для обсуждения личных вопросов.

В ходе возникшего конфликта уголовник сел за руль заведенного автомобиля приятеля, после чего уехал в неизвестном направлении. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно.