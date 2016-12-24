Мордовия получит почти 300 млн рублей для расселения граждан из аварийного жилья

Почти 300 млн рублей получит Мордовия в этом году на завершение программы переселения граждан из аварийного жилья. Постановление об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Благодаря помощи федерального центра сможем досрочно завершить переселение из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Уже в этом году в новые квартиры переедут еще 194 человека, все они - жители Рузаевки. Общая расселяемая площадь - больше 3,5 тыс. кв.м. Включаемся в новую программу, запущенную по поручению Президента России - она касается жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года», - отметил Глава Мордовии Артём Здунов.

Всего благодаря опережающему финансированию переселение будет досрочно завершено в 24 регионах. Анонсируя это решение на оперативном совещании, Михаил Мишустин отметил, что за первую половину 2023 года в рамках программы было переселено свыше 50 тысяч граждан, что на 22% превышает прошлогодние показатели. При этом 14 регионов уже завершили свои программы переселения.