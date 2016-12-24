Мордовию на федеральном форуме «Рубеж» представляют два человека

В Воронежской области уже пятый раз стартовал федеральный форум «Рубеж» - один из самых ярких молодёжных событий лета. С 15 по 20 августа он объединил около 200 участников со всей страны.

Мордовию на нем представляют координатор молодежного крыла Народного фронта Игорь Кабанов и студент третьего курса МГПУ имени М.Е. Евсевьева Малик Акчурин.

Организаторы форума обещают участникам незабываемые впечатления и уникальный опыт. За пять дней они усовершенствуют навыки командной работы, выхода из сложных и нестандартных ситуаций, а также обменяются ценным опытом друг с другом. Полученные знания ребята из отрядов быстрого реагирования молодежного крыла Народного фронта будут применять в своей работе для помощи людям в самых сложных ситуациях.

Помимо тренировок ребят ждет насыщенная образовательная программа и встречи с героями России, общественными деятелями и известными людьми.

Военно-спортивную и патриотическую подготовку участникам «Рубежа» обеспечивают профессиональные спортсмены и наставники федерального проекта «Тренер» из девяти регионов.