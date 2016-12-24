В Саранске в ходе рейда «Дорожный пристав» были остановлены 20 автомобилей должников

В УФССП по РМ подвели итоги очередного рейда «Дорожный пристав». Совместное мероприятие судебных приставов и сотрудников ГИБДД проходило на улице Осипенко в Саранске.

Как сообщается, аппаратно-программный комплекс выявил в потоке 20 автомобилей должников. Пять транспортных средств почти на 2 млн рублей были арестованы.

Семь граждан погасили долги на месте. В общей сумме ими было перечислено 840 тысяч рублей. Самую большую сумму в размере 650 тысяч рублей внесла владелица Hyundai Solaris. За женщиной в службе судебных приставов числилось пять исполнительных производств за неуплату кредитных платежей. Еще 100 тысяч рублей долга перед кредитными учреждениями погасила владелица Volkswagen Golf.