В Рузаевском районе отремонтировали школу в селе Татарская Пишля

Школа в селе Татарская Пишля Рузаевского района преобразилась не только внутри, но и снаружи. Специалисты утеплили и отремонтировали фасад здания и благоустроили прилегающую территорию. Теперь около образовательного учреждения есть удобная заасфальтированная площадка для проведения линеек и новые дорожки, ведущие к спортзалу и кабинетам «Точки роста».

«Во всех школах, где проводится капитальный ремонт, мы стараемся обновить и все вокруг. Я считаю, что все должно быть комплексно: новые классы, новые парты и новый асфальт во дворе школы. Учиться и учить явно станет комфортнее. Надеюсь, улучшатся и достижения», - отметил глава Рузаевского района Александр Юткин.