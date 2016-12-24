В Саранске вынесли приговор молодым наркодилерам

34-летний уроженец Томска и его 23-летняя «напарница» родом из Читы выслушали в саранском суде приговор за попытку сбыта на территории Мордовии партии гашиша. Молодые люди в декабре прошлого года были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ по РМ.

Следствие выяснило, что парочка вышла в интернете на организатора нарко-трафика и заключила с ним «трудовой договор». Заказчик указывал, из какого тайника молодым людям следует забрать «товар» и где разместить наркотик, уже расфасованный на небольшие дозы.

«Работа» оплачивалась по определенному тарифу - до 1,4 тысячи рублей за одну «закладку» в зависимости от массы. Для подтверждения выполненного задания организатору требовалось отправлять данные с гео-меткой тайника и фото на местности.

В декабре 2022 года курьеры на иномарке привезли в Саранск из Нижегородской области партию гашиша и на территории промышленной зоны в Октябрьском районе оборудовали наркотические закладки. Задержали фигурантов 26 декабря сотрудники УФСБ по РМ, молодые люди попались при попытке сделать еще один тайник. Правоохранители изъяли у обвиняемых 14 свертков с гашишем, общая масса которого составила порядка 22 граммов.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства одного из задержанных было обнаружено еще около 20 граммов различной «синтетики», упакованные в 18 закладок.

На жителей Нижегородской области было возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере и покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. До суда их заключили под стражу.

Мужчина был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его сообщница - к 1 году колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.