Саранский тракторист дважды попался пьяным за рулем

По информации прокуратуры РМ, 39-летний житель Саранска признан судом виновным в повторном управлении транспортным средством в нетрезвом виде.

24 апреля этого года этот товарищ управлял принадлежащим МП «Спецсервис» трактором «МСУ-80/БЕЛАРУС-82.1» и на ул. Воинова в Саранске был остановлен сотрудниками ГИБДД.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения тракторист отказался, таким образом не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица. При этом ранее он был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года.