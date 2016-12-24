Из Мордовии в зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз

Очередная партия гуманитарного груза из Мордовии отправилась в зону проведения специальной военной операции. Помимо продуктов питания и лекарств в гумгрузе – бинокли, радиостанции, боевые дроны, противодроновые ружья, а также маскировочные сети, которые с заботой сплели в разных уголках республики.

«В этот раз по просьбам бойцов мы направляем в места дислокации бензо- и дизельгенераторы, масксети, квадрокоптеры, тепловизоры, портативные радиостанции, печи, продукты питания и специальное топливо - все, что необходимо для несения службы, обустройства и организации быта бойцов», - отметил главный специалист отдела организационной работы партии «Единая Россия». Гуманитарный груз в зону СВО уходит из Мордовии практически каждую неделю. Миссию обеспечить военнослужащих всем необходимым взяло на себя региональное отделение «Российского фонда мира». Здесь стараются максимально оперативно отработать заявки бойцов и доставить ценный груз.

Сделать пожертвование можно по реквизитам единого счета:

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Также для удобства создан QR-код. Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на уставные цели.\ \