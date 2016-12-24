В Рузаевке водитель такси покуривал марихуану

Как сообщает МВД по РМ, в Рузаевском районе возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего таксиста за незаконное хранение наркотических средств.

10 августа в ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники УНК регионального МВД обнаружили в квартире мужчины коноплю и марихуану общим весом более 25 граммов.

По словам подозреваемого, несколько дней назад он собрал на заброшенном поле в Рузаевском районе запретное растение, которое в последующем разложил в шкафу для сушки. Мужчина, работающий водителем службы такси, пояснил, что наркотики он хранил для личных целей. По его утверждениям, наркосодержащее вещество он употреблял после рабочей смены.

Свою вину фигурант признал полностью. В отношении него избрана мера принуждения – обязательство о явке. Расследование продолжается.