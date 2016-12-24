В МГУ им. Н.П. Огарева новый руководитель Центра развития карьеры

На должность директора Центра развития карьеры вступила Дарья Кижаева. Дарья Валерьевна планирует развивать и укреплять взаимодействие университета с работодателями Мордовии и других регионов, расширять возможности стажировок для представителей студенчества, оптимизировать взаимодействие университета с Мордовским региональным отделением МООО «Российские студенческие отряды» и создавать условия для летней временной занятости студентов на объектах РСО.

Дарья Кижаева имеет большой опыт в организации работы детских оздоровительных лагерей, профильных и тематических смен для школьников Мордовии,в том числе, за ее пределам и в онлайн-формате. Она лицензировала программы профессионального обучения, выиграла и реализовала грант на обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих и должностям служащих, необходимых для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов.

Работала доцентом кафедры педагогики, руководила управлением воспитательной и социокультурной деятельности и Штабом студенческих отрядов МГПУ им. М.Е. Евсевьева.

Дарья Кижаева – отмечена благодарностью Главы Республики Мордовия и Министерства спорта, молодежной политики и туризма РМ.