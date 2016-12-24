В Мордовии две «Шкоды» «сошлись» в ДТП с четырьмя пострадавшими

По данным Госавтоинспекции Мордовии, 14 августа на территории республики было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором четыре человека получили травмы.



Как сообщается, в Старошайговском районе в 21 час на автодороге М-5 «Урал» 41-летний водитель автомашины «Шкода Рапид» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП водители обоих автомашин, а также их пассажиры - 33-летняя и 46-летняя женщины с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения республики.

У водителя автомашины «Шкода Рапид» взята кровь на анализ. Водитель автомашины «Шкода Октавия» трезв.