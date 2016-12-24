Аграрии Мордовии могут самостоятельно продвигать свои товары на зарубежных рынках

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Правительство РФ приняло постановление, обеспечивающее процесс информационного взаимодействия между Минпромторгом РФ и Российским экспортным центром в части предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на импорт отдельных видов товаров.

По информации Минсельхозпрода РМ, нововведение способствует более эффективному предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий на импорт товаров, и содействует упрощению административных процедур в сфере внешнеторговой деятельности.

Сервис по выдаче лицензий доступен для всех организаций, экспортирующих товары, которые попадают под меры нетарифного регулирования. Он позволяет получить экспортную лицензию по ряду категорий товаров, таких как живая рыба, дикорастущие растения и т.п..

Также в рамках опытной эксплуатации сервиса через портал «Мой экспорт» можно получить лицензию на вывоз ряда лекарственных средств, а также определенных веществ. Заявка направляется на регистрацию в Минпромторг России, где рассматривается после оплаты госпошлины. Результат оказания услуги отображается в личном кабинете заявителя на портале «Мой экспорт» в течение 10 рабочих дней.