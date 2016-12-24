В Мордовии криминальным добытчикам стерляди вынесли приговор

По информации Следственного комитета по РМ, суд в Мордовии огласил приговор группе браконьеров, промышлявших добычей стерляди в реке Сура Большеберезниковского района. Эти деятели чувствовали себя в безопасности, поскольку пользовались прикрытием со стороны местного полицейского. Тот своевременно сообщал товарищам о возможных рейдах надзорных ведомств.

По данным следствия, летом и осенью 2021 года группа браконьеров добывала стерлядь в реке Сура в Большеберезниковском районе. При этом действующий сотрудник полиции предоставлял им служебную информацию о предстоящих проверках со стороны контролирующих и правоохранительных органов, чтобы здлоумышленники не попались с добычей. В деле был замешан высокий чин - теперь уже бывший начальник Большеберезниковского отдела полиции. С ним браконьеры расплачивались частью незаконного улова.

На лодке «черные рыболовы» подплывали к нужным участкам и устанавливали сети. Через некоторое время они забирали и разделывали добычу. Рыбу и черную икру продавали через знающих толк в деликатесах посредников. За килограмм стерляди брали одну тысячу рублей, а черную икру продавали от 25 до 50 тысяч за килограмм.

Уголовное дело на браконьеров и их компаньона было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников экономического Управления и отдела собственной безопасности МВД по РМ.

При непосредственном участии следователей-криминалистов регионального управления СК проводились осмотры мест происшествий, в ходе которых сотрудники отдела криминалистики устанавливали примерные места лова рыбы на реке Сура, фиксируя координаты при помощи GPS-навигатора и фотосъемки.

Как удалось установить, за довольно короткое время криминальные промысловики выловили не менее 33 экземпляров стерляди, содержащую около 2 кг икры. Общий размер ущерба водным биологическим ресурсам Российской Федерации составил более 250 тысяч рублей. Стоит отметить, что в ходе следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.

Промысловиков судили за незаконную добычу водных биологических ресурсов, совершенную организованной группой, а полицейского – за превышение должностных полномочий.

Приговором суда обвиняемым было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно каждому.