Минсельхоз России предоставляет мордовским предприятиям-экспортерам cемь видов господдержки

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» небольшие компании Мордовии получили возможность выйти на внешние рынки.

По информации Минсельхозпрода РМ, одним из способов раскрытия экономического потенциала малых и средних предпринимателей является государственная поддержка. Компенсационные выплаты предоставляются экспортерам в целях частичного возмещения фактических затрат по различным направлениям экспортной деятельности. Компенсация затрат может быть предоставлена на сертификациию продукции, транспортировку, аккредитацию ветеринарными лабораториями и прочее.

Список предоставляемых компенсационных выплат обновляется ежегодно. На сегодняшний день Министерство сельского хозяйства и продовольствия России предоставляет семь видов государственной поддержки.

Это предоставление из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»; господдержка организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках; субсидии из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом; субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание условий для получения аккредитации ветеринарными лабораториями субъектов РФ в национальной системе аккредитации; субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур; субсидии в рамках реализации мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при возмещении части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции.