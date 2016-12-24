Мордовия принимает участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

Глава Мордовии Артём Здунов возглавил делегацию республики на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» - он проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. Свою продукцию на выставке в парке «Патриот» представят около 1,5 тысячи российских и иностранных участников, в их числе - 16 предприятий Мордовии.

Свое приветствие участникам форума направил Президент страны Владимир Путин. «Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защищала бы каждое государство, - сказал Президент России. - Предлагаем нашим партнерам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. В том числе это новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника».

Ключевой темой работы делегации Мордовии на форуме станет развитие межрегиональной кооперации. Будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве.



